L’Autobrennero torna fruibile, revocata anche l’evacuazione di 400 persone in Alto Adige

L’Adige sembra non destare più particolar allarme in Trentino Alto Adige, l’allerta e la conseguente evacuazione di alcune zone per la possibile piena del fiume, dovuta al maltempo delle ultime, ore è rientrato. Riaperta anche l’autostrada del Brennero nel tratto tra San Michele e Bolzano. La gente può quindi riprendere la sua quotidianità. Al momento, in base a quanto riporta l’Ansa, rimangono chiuse la ferrovia e la statale del Brennero a nord di Bolzano. L’allerta meteo di oggi riguarda: Veneto, Alto Adige e Lazio; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

