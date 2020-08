Twitter: record “Most liked Tweet ever” sulla scomparsa di Chadwick Boseman

11:32 – Alla notizia della morte dell’attore Chadwick Boseman, ampiamente conosciuto per il suo ruolo negli “Avengers” come Black Panther e il motto “Wakanda 4 Ever”, la famiglia ha pubblicato un post su twitter per annunciarne la prematura scomparsa, il quale è divenuto in breve tempo ” il tweet più apprezzato nella storia del social”. L’account di Twitter scrive: “Il tweet con più like di sempre. Un tributo degno di un re” (cit. TGCOM24). La famiglia scrive sul post con accanto un’immagine sorridente dell’attore: “È con immenso dolore che confermiamo la scomparsa di Chadwick Boseman. A Chadwick è stato diagnosticato un cancro al Colon allo stadio III nel 2016 e ha combattuto con esso negli ultimi 4 anni mentre progrediva allo stadio IV. Un vero combattente, Chadwick ha perseverato in tutto questo e ha portato molti dei film che abbiamo imparato ad amare così tanto. Da “Marshall” a “Da 5 Bloods”, “Black Bottom” di August Wilson “Ma Raineys’ ” e molti altri, tutti sono stati filmati durante e tra innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapia. È stato un onore della sua carriera portare in vita il re T’Challa in “Black Panther”. È morto nella sua casa, con la moglie e la famiglia al fianco. La famiglia ringrazia per il vostro amore e le vostre preghiere e chiede di continuare a rispettare la loro privacy durante questo momento difficile”. L’attore è divenuto l’icona del popolo afroamericano, dell’orgoglio nero, nel mondo del cinema, proprio grazie alle sue interpretazioni del personaggio di Black Panther, inoltre scrisse, diresse e produsse vari cortometraggi.

S.M.