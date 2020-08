VMAS 2020:  Pandemia e questione razziale, Lady Gaga e Ariana Grande con mascherine Anti Covid-19

I Video Music Awards 2020 si sono svolti all’insegna del rispetto delle norme Anti Covid-19, partendo dalle ampiamente attese Lady Gaga e Ariana Grande per il live di “Rain on Me”, che si sono presentate sul palco con mascherine piene di stile e hanno invitato il pubblico a fare lo stesso. I temi centrali scelti per il VMAS 2020 sono Pandemia e questione razziale, infatti la cerimonia inaugurale è stata dedicata all’attore prematuramente scomparso Chadwick Boseman, noto per la sua magistrale interpretazione del Black Panther negli “Avengers”. Lady Gaga è stata la regina del palco, accompagnata da Ariana Grande, ha vinto “cinque statuette (artista dell’anno, canzone dell’anno, miglior collaborazione e miglior fotografia, oltre all’inedito Mtv Tricon Award per i suoi successi nella moda e nel cinema). “Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio”, ha dichiarato la Gaga ritirando i premi” (cit. TGCOM24). Quest’anno i VMAS 2020 hanno avuto anche altre novità, infatti sono stati aggiunti, scrive TGCOM24, i premi: miglior video musicale da casa (andato ad Ariana Grande e Justin Bieber per “Stuck with U”) e miglior esibizione in quarantena (CNCO con “Unplugged at Home”). “Miglior video dell’anno è stato The Weeknd con “Blinding Lights”, incoronato anche nella categoria miglior video R&B. I BTS hanno invece trionfato nella categoria miglior gruppo, miglior video K-pop e miglior video pop, mentre nella categoria hip-hop il riconoscimento è andato alla rapper Megan Thee Stallion. Le Blackpink si sono imposte come reginette dell’estate con la loro hot “How You Like That”, mentre i Coldplay sono stati i vincitori della sezione rock. Machine Gun Kelly si è portato a casa il riconoscimento nella categoria alternative e la coppia Maluma-J Balvin hanno vinto nella sezione dedicata alla musica latina” (cit. TGCOM24). La pagina Instagram di VMAS ha pubblicato i video e le foto dell’evento in cui le cantanti Lady Gaga e Ariana Grande si sono esibite con le mascherine, mantenendo il distanziamento sociale durante tutta la performance. Il pubblico ha molto apprezzato l’ingegno delle due cantanti, incoronadole come “icone Pop” contemporanee e quanto più attuali.

Silvana Marrapodi