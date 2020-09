Canottaggio. Europei Under 23. Ufficializzate le formazioni Azzurre in gara a Duisburg

Roma, 31 Agosto 2020 – Alla vigilia della partenza per Duisburg (Germania) dove, il prossimo 5 e 6 settembre, si disputeranno i Campionati Europei Under 23, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato le formazioni degli equipaggi azzurri. Saranno 19 le barche azzurre (10 maschili, 9 femminili), tra under 23 (undici) e under 23 pesi leggeri (otto) che, sul bacino remiero della Wedau Regatta Course, da sabato mattina correranno per uno dei titoli Continentali in palio. L’evento di Duisburg è il primo post-quarantena da covid-19 per il canottaggio Europeo, riprogrammato per consentire ai canottieri europei di tornare a gareggiare in sicurezza, con l’Italia che, chiusa nella “bolla” presso il Centro Remiero di Pusiano, è riuscita a prepararsi nel migliore dei modi. Il rigido protocollo di sicurezza, indicato dal Comitato Organizzatore tedesco che prevede lo svolgimento a “porte chiuse”, consentirà alle 32 Nazionali di poter gareggiare senza rischi, tant’è che anche il viaggio da Pusiano a Duisburg sarà effettuato in bus limitando le fermate intermedie. Insomma, dopo mesi di lontananza dall’agonismo, si torna a gareggiare a livello europeo. Di seguito le formazioni:

MASCHILI UNDER 23: SINGOLO (Nicolò Carucci). DOPPIO (Sebastiano Carrettin, Edoardo Rocchi). QUATTRO SENZA (Nunzio Di Colandrea, Alessandro Bonamoneta, Edoardo Lanzavecchia, Volodymyr Kuflyk). QUATTRO CON (Matteo Della Valle, Aniello Sabbatino, Jacopo Frigerio, Davide Comini, Filippo Wiesenfeld-timoniere). QUATTRO DI COPPIA (Riccardo Mattana, Gustavo Ferrio, Lorenzo Gaione, Emanuele Giarri). OTTO (Edoardo Benini, Luca Armani, Marco Felici, Andrea Carando, Davide Verità, Antonio Cascone, Paolo Covini, Giovanni Codato, Emanuele Capponi-timoniere). PESI LEGGERI: SINGOLO (Niels Torre). DUE SENZA (Simone Mantegazza, Simone Fasoli). DOPPIO (Arturo Rotta, Matteo Tonelli). QUATTRO DI COPPIA (Alessandro Benzoni, Patrick Rocek, Giulio Acernese, Alberto Zamariola)

FEMMINILI UNDER 23: SINGOLO (Elisa Mondelli). DUE SENZA (Sarah Caverni, Chiara Di Pede). DOPPIO (Clara Guerra, Alessandra Montesano). QUATTRO SENZA (Khadija Alajdi El Idrissi, Benedetta Faravelli, Veronica Bumbaca, Giorgia Pelacchi). QUATTRO DI COPPIA (Marta Barelli, Maria Letizia Sibillo, Linda De Filippis, Giovanna Schettino). PESI LEGGERI: SINGOLO (Greta Martinelli). DUE SENZA (Sofia Tanghetti, Isabella Mondini). DOPPIO (Giulia Mignemi, Silvia Crosio). QUATTRO DI COPPIA (Sara Borghi, Ilaria Corazza, Bianca Saffirio, Arianna Passini).

RISERVE UOMINI: Giovanni Borgonovo, Federico Marsi. DONNE: Camilla Infante, Greta Parravicini.