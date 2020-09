DL Covid. Gelmini: Governo scappa da Parlamento per crisi in maggioranza

(DIRE) Roma, 1 set. – “Quanto e’ accaduto pochi minuti fa alla Camera dei Deputati e’ un’apertura di fatto della crisi politica in maggioranza ed e’ un ennesimo esproprio del Parlamento. L’apposizione della fiducia sul decreto di proroga dello stato di emergenza e’ semplicemente inaccettabile. Non c’era alcuna volonta’ ostruzionistica da parte delle opposizioni: siamo di fronte ad un decreto di pochi articoli con poco piu’ di trenta emendamenti. La maggioranza e’ divisa perche’ il Movimento 5 Stelle ha contraddetto il Governo con un proprio emendamento”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 15:55 01-09-20