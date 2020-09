Migranti. 29 Persone trasferite da Udine a Muro Lucano

Sindaco: “Qui solo con un tampone negativo”

(DIRE) Potenza, 1 Sett. – La prefettura di Udine, autorizzata dal dipartimento Liberta’ civili e immigrazione, ha predisposto il trasferimento di 29 migranti al centro Sprar di Muro Lucano entro la giornata di giovedi’ 3 settembre. Lo comunica il sindaco Giovanni Setaro dal suo profilo Facebook. “Essendo un progetto ministeriale – precisa – non e’ possibile evitare questi arrivi, ma e’ doveroso gestirli”. Il sindaco, rassicurando i cittadini sulla verifica dell’avvenuto periodo di osservazione clinica previsto dalla legge in strutture sorvegliate da militari sui migranti in arrivo e del trasferimento solo previa comunicazione formale da parte della prefettura competente di avvenuto tampone Covid-19 con esito negativo e di certificato sanitario, promette di usare “qualsiasi mezzo per non autorizzare la trasferta di tali ospiti” qualora cosi’ non dovesse essere. “Prima di ogni cosa – conclude – la sicurezza dei miei cittadini”. Allo stesso tempo Setaro invita la comunita’ a “non assumere inutili pregiudizi”. (Anm/Dire) 18:14 01-09-20