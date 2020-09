Ntc Sport Industries: istituiti gli “#Ntc Awards”, una serie di premi per personalità del mondo sportivo

Gli antichi romani ci hanno lasciato il detto “anno bisesto, anno funesto” e pensiamo che non esista modo migliore per descrivere questo 2020: un anno molto “particolare” in cui stiamo affrontando una pandemia che ci ha portato a salutare anticipatamente la (scorsa) stagione sportiva, e non solo. In un contesto così “nuovo” per chi come noi era abituato a vivere la collettività e la vicinanza tipica dello sport, #Ntc Sport Industries ha deciso di istituire gli “#Ntc Awards”: una serie di premi che, annualmente, verranno assegnati a personalità del mondo sportivo che hanno interpretato nel migliore dei modi lo sport e i suoi valori. “E’ nello sport – spiega Luca Laganà, amministratore di #Ntc – che la persona manifesta il suo essere e i suoi valori. La decisione di istituire questi premi è nata dal voler ricordare e tramandare l’esempio e il modus operandi di alcune persone speciali che, purtroppo, ci hanno lasciato prematuramente. I premi saranno assegnati da diverse commissioni, che saranno istituite nei prossimi giorni, andando a coinvolgere il mondo cestistico in ogni sua componente. L’idea iniziale prevedeva l’assegnazione di questi premi in occasione della #Ntc Summer League ma il Covid ci ha costretti a modificare i nostri piani che, tuttavia, andranno a realizzarsi prima dell’inizio della nuova stagione sportiva.” Quali e quanti saranno i premi? Chi farà parte delle commissioni? Lo scoprirete nei prossimi giorni in uno speciale dedicato, premio per premio.