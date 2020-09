Regionali Liguria. Salvini: Centrodestra vince almeno di 15 punti

Lega sarà ampiamente il primo partito

(DIRE) Genova, 1 Settembre – “Non vedo l’ora che arrivi il 20 e 21 Settembre perchè, a occhio, in Liguria il centrodestra rivincerà con almeno 15 punti di distacco e la Lega sara’ ampiamente primo partito”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, stamattina a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dopo una visita alla scuola di polizia penitenziaria. “Poi ci dedicheremo a tanti territori e comuni dell’entroterra, anche savonese – prosegue l’ex ministro dell’Interno – ci sono problemi sollevati dai sindaci che portiamo a Roma e Bruxelles: non mancherà il lavoro”. (Sid/ Dire) 11:23 01-09-20