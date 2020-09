Ridateci il libero arbitrio NO, alla mascherina a scuola

Andiamo a vedere cosa hanno fatto in tutto il resto d’Europa, in Danimarca, in Norvegia, in Germania …non ce n’è uno che abbia usato la mascherina nelle classi! Se poi diciamo che entrando a scuola gli alunni devono metterla, siamo tutti d’accordo perché quello è un momento in cui hanno contatto con tante altre persone oltre che con i compagni di classe. Ma quando i bambini entrano in una classe di 10, 15, 25 scolari, dopo una settimana diventano esattamente dei congiunti. La nostra sta diventando una società asociale fondata sull’ orrendo principio del distanziamento.

Poveri ragazzi, poveri noi…! Ormai sottomessi al nuovo ordine mondiale che costringerà a portare la mascherina sempre, tranne durante le interrogazioni. Così gli alunni apprenderanno l’arte del nuovo regime terapeutico, ma saranno contestualmente impossibilitati a relazionarsi a pieno tra loro. Non potranno dialogare, saranno condannati all’afasia. Secondo la legge italiana – e secondo i Dpcm di Conte – l’uso delle mascherine non può essere obbligatorio in quanto previsto da un decreto del presidente del consiglio, il Dpcm del 14 luglio, che non ha valore di legge e, per questo motivo, non può nemmeno essere fonte di una legge, per cui tutte le ordinanze regionali in materia sono autonome e non dovute.

E ancor di più, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente non ci sono prove che indossare una maschera (medica o di altro tipo) da parte di persone sane in un contesto di comunità più ampio, incluso il mascheramento della comunità universale, possa impedire loro di contrarre virus respiratori, incluso COVID-19. Inoltre vengono segnalati alcuni rischi potenziali che dovrebbero essere attentamente presi in considerazione in ogni processo decisionale: il rischio di autocontaminazione, che può avvenire toccando e riutilizzando mascherine contaminate, potenziali difficoltà respiratorie e falso senso di sicurezza. Allora,afferma il CTS, se non si riesce a garantire il famoso metro tra “le rime buccali” si dovrà usare la mascherina “nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantirlo“. Le due misure diventano di fatto alternative: o la distanza o la mascherine…non se ne può più. Ci deve essere più sintonia tra istruzione, sanità e governo; solo così si potrà iniziare una battaglia culturale;perché la Repubblica deve tutelare la salute!

Ridateci il nostro libero arbitrio!

Professoressa Raffaella Solano