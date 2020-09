Sudan. Con inondazioni 125.000 sfollati in emergenza umanitaria

Crolli e condizioni igieniche precarie, e c’è epidemia di covid

(DIRE) Roma, 1 Set. – In Sudan, migliaia di persone tra sfollati interni, rifugiati e comunita’ di accoglienza sono state colpite dalle forti piogge stagionali, che hanno causato inondazioni improvvise e spinto i fiumi a straripare, tra cui il Nilo nella capitale Khartoum e nella citta’ gemella Omdurman. Case e residenze comunitarie sono state gravemente danneggiate o distrutte, lasciando molte persone nel disperato bisogno di alloggio. Alcune hanno perso tutti i propri averi. A fornire questo resoconto in una nota e’ l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che sottolinea come le condizioni igienico-sanitarie siano drasticamente peggiorate a causa degli allagamenti delle latrine e delle contaminazioni dei canali di approvvigionamento idrico che hanno impedito alle persone di praticare le necessarie misure di prevenzione del Covid-19, come il frequente lavaggio delle mani. Alcune strutture sanitarie sono state danneggiate al punto da comprometterne le capacita’ di curare i pazienti, nel caso dovessero aumentare i casi di trasmissione di Covid-19 o di altri virus e malattie. Secondo l’Agenzia Onu, molte delle persone colpite erano state sfollate in precedenza dal conflitto ed erano gia’ alle prese con le conseguenze della perdita di reddito derivante dalla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. Ora faticano a soddisfare perfino le esigenze piu’ basilari. Secondo l’Unhcr inoltre si stima che, in totale, abbiano subito danni 125.000 rifugiati e sfollati interni, in particolare nelle regioni del Sudan orientale, Nilo Bianco, Darfur e a Khartoum. Molti di loro hanno urgente bisogno di alloggio e di altri aiuti di emergenza. Le piogge – si legge ancora nella nota – sono state particolarmente abbondanti nel Darfur Settentrionale, dove circa 35.000 sfollati interni, residenti e rifugiati necessitano di assistenza, 15 persone hanno perso la vita e altre 23 risultano disperse. Nelle aree aperte della periferia di Khartoum, molti rifugiati sudsudanesi vivevano in alloggi di fortuna e ora hanno disperato bisogno di un riparo. L’Unhcr esprime profondo dolore per la morte di una bambina rifugiata di 18 mesi annegata all’interno di una latrina crollata. I danni alle infrastrutture sono stati devastanti. La strade sono state ricoperte da grandi quantita’ di fango che ostacola la circolazione del traffico, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, consegnare gli aiuti umanitari ad alcune comunita’, specialmente nel Blu Nilo, dove le agenzie umanitarie internazionali non riescono a raggiungere circa 5.700 persone bisognose di assistenza. L’Unhcr e i partner, in collaborazione col Governo del Sudan, stanno assicurando aiuti di emergenza alle popolazioni colpite nel Nilo Bianco, tra cui teli impermeabili a beneficio di 3.500 rifugiati nel campo di Al Jameya e di altri 65.000 sfollati e membri delle comunita’ di accoglienza. Per attenuare gli effetti degli allagamenti nel campo, l’UNHCR, in partenariato con comunita’ di accoglienza e rifugiati, ha pulito i canali di drenaggio con un trattore per ripristinare il flusso dell’acqua. L’Agenzia Onu fa sapere che ulteriore assistenza d’emergenza sara’ fornita alle comunita’ di Darfur Orientale, Khartoum, Kordofan Meridionale e Sudan orientale nei giorni e nelle settimane a venire. Anche prima che si verificassero le inondazioni, Unhcr avverte che il livello dei finanziamenti era lontano da quello richiesto per assicurare alle persone l’assistenza di cui hanno bisogno. Quest’anno, l’Unhcr ha ricevuto solo il 38 per cento dei 274,9 milioni di dollari necessari per le proprie operazioni in Sudan, ed esorta la comunita’ internazionale a contribuire con ulteriori finanziamenti per assicurare aiuti agli sfollati. (Com/Alf/Dire) 17:51 01-09-20