Visionaria SPA presenta innovativi dispositivi anti-covid, il 4 Settembre a Reggio Calabria

VISIONARIA SPA, azienda fondata da imprenditori calabresi con sede operativa a Reggio Calabria, è lieta di presentare alla stampa le sue tecnologie avanzate per la protezione dell’individuo e dell’ambiente di lavoro/studio. La pandemia da Covid19 sta mettendo a rischio il rientro in attività dopo la sosta estiva per diverse categorie di lavoratori. Scuole e imprese, prima di tutte, ma anche negozi, uffici pubblici e privati, strutture ricettive, hanno la necessità di proteggere i propri utenti e i propri dipendenti da eventuali contaminazioni da coronavirus. Il sopraggiungere delle malattie stagionali da raffreddamento e della “normale” influenza, non fa che accentuare il bisogno di dispositivi in grado di arginare la diffusione dei virus e dei batteri, poiché i sintomi, simili a quelli del più temibile Covid19, potrebbero generare situazioni ingestibili per tutte quelle realtà in cui è più facile il contatto tra individui.

MASCHERINE PLURIUSO ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

VISIONARIA ha progettato e realizzato la prima mascherina pluriuso individuale, più economica (oltre il 40% di risparmio), sicura ed ecologica rispetto alle chirurgiche usa e getta, più efficace contro i virus e decisamente più conveniente dei dpi ffp2: un dispositivo medico di classe I tipo IIR (il massimo della protezione per un dispositivo medico) certificato e marcato CE, al quale oggi si aggiungono i due modelli small ed extra-small per venire incontro alle esigenze di protezione dei più giovani, dei loro genitori, degli insegnanti, dell’intera comunità

SANIFICATORI D’ARIA E SUPERFICI UV-C

VISIONARIA ha altresì progettato e realizzato SKYLIGHT, il più versatile e completo prodotto di sanificazione. UV-C al mondo, in grado di distruggere virus e batteri in pochissimo tempo grazie all’azione combinata del filtraggio e dell’irraggiamento UV-C dell’aria con l’aggiunta dell’irraggiamento UV-C intenso delle superfici. Il tutto rispettando i più rigidi protocolli di sicurezza e certificando l’avvenuta sanificazione tramite PEC. L’irraggiamento UV-C è ad oggi considerato il più efficace metodo di sanificazione per ambienti e superfici. VISIONARIA ne ha fatto un prodotto di straordinaria qualità, unico per caratteristiche, costo (un risparmio sostanziale sulle procedure di sanificazione attualmente in uso) e garanzia di risultato. Il tutto senza utilizzare materiali inquinanti.

SAREMO LIETI DI PRESENTARVI LE NOSTRE SOLUZIONI IN ANTEPRIMA VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020, ALLE ORE 17.00, PRESSO I LABORATORI DI VISIONARIA