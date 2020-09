Donna incinta rapina Rolex in centro a Lecco: denunciata

Il 12 Agosto u.s. un uomo 66enne, mentre stava camminando in via Cattaneo di Lecco, veniva avvicinato da una donna straniera ed incinta la quale, con la scusa di chiedere delle indicazioni stradali, cercava di carpire la sua attenzione. Nella circostanza la donna, che già si era accorta del Rolex che l’anziano portava al polso, tentava con il malcapitato un contatto fisico con effusioni e atteggiamenti seducenti. La vittima, confusa, restava interdetta e la malfattrice ne approfittava per mettere una mano sul polso dell’uomo e con una mossa fulminea gli sfilava il Rolex, del valore di 20.000 (ventimila) euro circa. A quel punto, prima che l’anziano riuscisse a scoprire l’accaduto, la donna faceva perdere le sue tracce con la complicità di un altro individuo che l’attendeva a bordo di un auto parcheggiata lì vicino. Le successive indagini effettuate dagli agenti della locale Squadra Mobile, anche con scambio di informazioni con altre Questure, permettevano di identificare la donna. Alla luce di quanto sopra S. A., 25enne di nazionalità romena, con vari precedenti di polizia per analoghi reati commessi in tutto il nord Italia, veniva quindi denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, con relativa richiesta di misure restrittive al vaglio della magistratura.