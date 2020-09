Emergenza idrica, Minicuci: “Amministrazione Falcomatà fa acqua da tutte le parti”

“Il percorso degli ultimi sei anni dell’amministrazione Falcomatà è perfettamente sovrapponibile all’emergenza idrica che fa soffrire da troppo tempo tutti i cittadini complicando notevolmente la loro vita quotidiana. Una serie di falle alle quali non si è mai posto davvero rimedio attraverso una seria e dettagliata programmazione, ma soltanto tramite ‘pezze’ occasionali che non hanno mai risolto le criticità.

Alle pompose presentazioni e parole donate al vento, penso soprattutto alla presentazione della Diga del Menta, è seguita una realtà ben diversa da quella che si era promessa ai reggini. Reggio Calabria spesso è ‘democraticamente’ senz’acqua. Da nord a a sud, dal centro storico alle periferie, si perde il conto dei quartieri e delle zone che quotidianamente devono fare i conti con questo tipo di disagi, la cui esistenza nel 2020 lascia perplessi.

Gradiremmo sapere dall’attuale amministrazione a chi dobbiamo addossare le responsabilità per questo tipo di disservizio, considerato che è sempre colpa (a seconda del tipo di problema) della Regione, del Governo, delle precedenti amministrazioni comunali o di misteriosi e fantomatici ‘boicottaggi’. Comprendiamo che parte dei problemi possano essere relativi ad una rete idrica assolutamente inadeguata, datata e fatiscente, di conseguenza non riferibile all’attuale amministrazione. Allo stesso tempo però crediamo che una programmazione accurata unita ad una strategia di interventi e di manutenzione avrebbe permesso, specie dopo l’inaugurazione della Diga del Menta, di avere una situazione decisamente migliore rispetto a quella attuale.

Il ripristino regolare dei servizi è al centro del nostro programma elettorale, il discorso non può che valere anche per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua. Nello specifico, attraverso una relazione presentataci da esperti sul tema, abbiamo messo a punto un piano dettagliato in 7 punti che garantirà ai reggini un notevole miglioramento del servizio idrico.

Avv. Antonino Minicuci

Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra