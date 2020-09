Meteo: temporali, pioggia e grandine su tutta la Penisola

10:42 – La giornata di oggi si preannuncia all’insegna di temporali, pioggia e grandine su tutto il territorio Italiano, con maggiore concentrazione al Nord, sulle aree alpine centro-orientali specie sui rilievi lombardi, quelli del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, si prevede un peggioramento nel pomeriggio che coinvolgerà anche la Liguria e l’Emilia Romagna. Il Sud avrà un tempo prevalentemente soleggiato con lievi nubi sparse che potrebbero portare pioggia in Sicilia nella serata. “Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di Mercoledì 2 Settembre, un avviso di allerta gialla per alcune zone del Veneto e per la precisione su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.“ (cit. IlMeteo.it)

SM