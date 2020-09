Reggio 70: “Turismo: la chiave di volta per il rilancio di Reggio Calabria”

Nella giornata di ieri 31 Agosto, si è tenuto un tavolo di confronto dal titolo “Turismo: la chiave di volta per il rilancio di Reggio Calabria”. Nella splendida cornice del Lido Mico’s a Gallico Marina, sono intervenuti il dr. Antonino Tramontana – presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il prof. Giuseppe Zimbalatti – direttore del Dipartimento di Agraria dell’ Università di Reggio Calabria e l’ avv. Ernesto Siclari – dirigente FdI e candidato alle prossime elezioni comunali. Il dibattito è stato aperto dall’intervento del presidente del Circolo Reggio ’70, Giuseppe Lembo e dai saluti di Giuseppe Pizzimenti, gestore della struttura ospitante. L’appuntamento, organizzato dalla Sezione Giovani del Circolo Reggio ’70, va ad inquadrarsi in un progetto di aggregazione partecipativa fortemente voluto da questi ragazzi, che continua ad ottenere riscontri favorevoli nel panorama cittadino. L’evento, moderato dal dr. Giuseppe Postorino, ha offerto molteplici spunti di riflessione e idee finalizzate allo sviluppo e alla qualificazione del turismo attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico e culturale del territorio, con una particolare attenzione rivolta al turismo balneare e alla vocazione storica nella nostra Città sotto questo profilo. Si è parlato anche di percorsi enogastromici e di come possano contribuire al rilancio del settore turistico e alla promozione del nostro territorio. E’ stata analizzata la possibilità di rilancio della Città di Reggio Calabria come polo universitario, prospettiva che ha suscitato particolare interesse tra il pubblico. I relatori hanno inoltre manifestato totale convergenza circa la proposta avanzata dall’ avv. Siclari, riguardante l’ istituzione di un tavolo permanente di concertazione sul turismo, che consenta a tutti i settori un dialogo costante in chiave programmatica.

Particolarmente nutrita e attiva la partecipazione dei cittadini che hanno evidenziato, con diversi interventi propositivi, l’assoluta necessità di rilancio della nostra Città sotto il profilo ricettivo.