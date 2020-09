(DIRE) Roma, 3 Set. – 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Dieci le persone morte. I nuovi positivi ieri erano stati 1.326 positivi e 6 i decessi. Undici persone in piu’ ricoverate in terapia intensiva. In totale sono 120 i malati di coronavirus nei reparti di terapia intensiva. Sono i dati del ministero della Salute sull’andamento del contagio da Covid-19 nel nostro Paese. (Rai/ Dire) 17:00 03-09-20