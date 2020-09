Giappone, scompare nave colpita dal tifone Maysak: 42 dispersi

Al largo del Giappone una nave, con a bordo 43 membri dell’equipaggio e circa 6.000 capi di bestiame battente bandiera panamense, è scomparsa. Con molta probabilità è stata colpita dal tifone Maysak. Per il momento non ci sono molti dettagli sull’accaduto a parte il ritrovamento della Guarda Costiera di un superstite, un filippino, rimasto in acqua per un giorno e mezzo. Come riporta tgcom24.it, le ricerche sono partite subito dopo la richiesta d’aiuto lanciata dalla nave, che in quel momento si trovava nel Mare cinese orientale. La nave, lunga 134 metri, era partita dalla città neozelandese di Napier diretta a Tangshan in Cina, con a bordo 39 filippini, 2 neozelandesi e 2 australiani, per un viaggio della durata di 17 giorni. Maysak, un tifone equivalente ad un uragano di forza 4, si è abbattuto sul Mare cinese orientale con venti superiori a 200 chilometri orari. Ha dato origine ad un secondo tifone, Haishen, che pare debba rafforzarsi nel fine settimana e dirigersi verso il sud del Giappone.