(DIRE) Roma, 4 Set. – Sono 1.733 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i nuovi casi erano stati 1.397. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute. Oggi sono stati effettuati oltre 113 mila tamponi, ieri erano stati 21mila in meno. Sono 11 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri erano stati 10 (Sor/Dire) 18:15 04-09-20