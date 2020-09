(DIRE) Genova, 4 Set. – “Il dato piu’ spaventoso di questi mesi non e’ il Pil, il dato piu’ spaventoso e’ che il 38,9% delle imprese italiane rischia di non sopravvivere”. Cosi’ la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un appuntamento di campagna elettorale stasera a Savona. “E siccome non e’ lo Stato che produce ricchezza per decreto- aggiunge- se le aziende chiudono, e’ la fine. La sfida per lo Stato doveva essere aiutare queste imprese a sopravvivere”. (Sid/ Dire) 18:56 04-09-20