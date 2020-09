Scuola. Campania, De Luca: Il 14 non possiamo aprire in tranquillità

“Decisione ufficiale la prossima settimana”

(DIRE) Napoli, 4 Set. – “La situazione ad oggi non mi pare tale da consentirci di aprire in tranquillita’ il 14 settembre”. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. Il presidente della Regione annuncia che la decisione sulla data di riapertura sara’ “ufficializzata all’inizio della prossima settimana”. De Luca ha sollevato alcune criticita’ che riguardano il personale, le aule, i trasporti, i test e il materiale scolastico. “In queste ore – prosegue – stiamo cercando di far arrivare in Campania quanto piu’ materiale possibile, banchi monoposto, materiale igienico-sanitario, tutte le risorse necessarie per un’apertura in sicurezza. Se avessimo deciso qualche settimana fa di ritardare l’apertura, in Campania non sarebbe arrivato niente”. (Nac/ Dire) 17:35 04-09-20