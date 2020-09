Spazio, Vega con 53 satelliti lanciato in orbita

11:58 – “Progettato e costruito da Avio, Vega ha rilasciato nello spazio, su quote orbitali diverse, ben 53 tra nano, micro e minisatelliti (da 1 a 400 kg), realizzati da 13 differenti Paesi”, scrive RaiNews, “Per operare un rilascio multiplo e frazionato è stata utilizzata la piattaforma SSMS (Small Spacecraft Mission Service): un dispenser al suo esordio che ha consentito di rilasciare a 515 chilometri di quota i 7 microsatelliti per poi sganciare i restanti 46 cubesat ad un’altitudine di 530 chilometri”. L’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e quella Israeliana (Isa) hanno collaborato per la realizzazione di DIDO3, un payload rilasciato in orbita con a bordo esperimenti della ricerca biologica e farmacologica, i q1uali vengono controllati da remoto. “Il lancio del Vega rappresenta simbolicamente la ripartenza dell’Italia dello spazio dopo il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, che ha rallentato la produzione ma non ha spento la creatività e la voglia di innovare di questo importante comparto dell’economia italiana,” ha commentato il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia. Quella di Vega, aggiunge Saccoccia, è “una storia di grande successo” avendo il vettore “inanellato 14 lanci di successo di fila: un fatto assolutamente non scontato nel trasporto spaziale. Grazie poi al sistema di distribuzione di satelliti SSMS, Vega sarà ancora più competitivo e versatile ed avrà la capacità di mettere in orbita una grandissima quantità e varietà di piccoli satelliti per fare fronte alla crescente richiesta da parte dell’utenza istituzionale e commerciale. Ancora una volta la conferma che è uno veicolo flessibile per fare dello Spazio uno strumento di ritorno economico, importantissimo in un momento difficile come quello attuale”. (cit. RaiNews)

