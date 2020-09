Recovery fund. Mattarella: Approvazione piano governo sia rapida

(DIRE) Roma, 5 set. – “Il processo di approvazione dei meccanismi di governo del fondo per la ripresa devono procedere necessariamente con rapidita’ in modo da rendere disponibili le risorse necessarie gia’ a inizio del 2021”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al 46esimo Forum Ambrosetti. “Con la medesima sollecitudine- prosegue il capo dello Stato- deve intervenire la preparazione dei piani di rilancio nazionale che vanno sottoposti per l’approvazione agli organi comunitari”. (Anb/ Dire) 10:27 05-09-20