(DIRE) Roma, 5 Set. – “Diamolo per scontato che ci sara’ qualche caso positivo” nelle scuole, in quel caso “interverra’ il dipartimento di prevenzione e se necessario arrivermo alla quarantena di tutta la classe, come caso estremo, limite”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Fatto quotidiano. (Anb/ Dire) 12:41 05-09-20