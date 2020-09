Ambiente. Salvini: ‘Green’ va bene ma non sia fardello per le aziende

Plastic Tax ha colpito realtà tra le più produttive d’Europa

(DIRE) Roma, 6 Set. – Nello sviluppo di un’economia in transizione verso un modello più sostenibile dell’attuale, che mostra tutti i suoi limiti, progetto al cuore delle politiche dell’Unione europea, “green va bene, basta che non sia l’ennesimo fardello competitivo sulle aziende italiane, che sono le più competitive d’Europa, penso alla plastic tax”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice dal Forum Ambrosetti di Cernobbio (Como), in diretta Facebook. La transizione verso un modello più sostenibile è un processo che “ha bisogno di essere accompagnato, perche’ se lo cali come la mannaia di una nuova tassa dalla sera alla mattina – insiste Salvini sempre parlando della plastic tax- metti a rischio 15mila posti di lavoro e un comparto tra i più produttivi d’Europa”. Quindi, conclude il segretario della Lega, “l’aggetivo green mi piace ma va calato con intelligenza sulle realtà produttive e industriali”. (Ran/Dire) 10:40 06-09-20