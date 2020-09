Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 110 Funzionari di amministrazione – V livello professionale presso le strutture del Consiglio Nazionale. Il numero effettivo di posti da coprire è condizionato dall’esito della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Il profilo prevede l’espletamento delle seguenti funzioni: supporto specialistico giuridico-amministrativo e contabile per la redazione di atti, provvedimenti amministrativi, bandi di selezione, bandi di gara e contratti, nonché per la gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali; studio e consulenza in materia di personale e procedure ad evidenza pubblica. Oltre ai requisiti generali richiesti per partecipare a un concorso pubblico, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea Triennale

Diploma di laurea

Laurea specialistica

Laurea magistrale

Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nel bando. L’Ente si riserva di effettuare una preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero dei posti messi a concorso. La scadenza è fissata al giorno 1 Ottobre 2020.

Per tutti i dettagli del bando.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/CNR-concorso-per-110-Funzionari-di-amministrazione.aspx