(DIRE) Roma, 6 Settembre – Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati scoperti 1.297 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale di 277.634. Lo si legge sul sito del ministero della Sanità. I morti sono 8, per un totale di 35.542. I nuovi dimessi sono 405, per un totale di 210.015. I tamponi effettuati sono stati 76.856, 30 mila in meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 32.078 (+884 rispetto a ieri). (Anb/ Dire) 17:48 06-09-20