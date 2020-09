Recovery Fund. Bernini (FI): Governo incapace di individuare priorità

(DIRE) Roma, 6 Set. – “Il Ministro Gualtieri si compiace dei seicento progetti arrivati per il Recovery Plan, annuncia che ne stanno arrivando altri e afferma di non capire perchè questo sia un problema. Eppure il problema c’e’, ed è direttamente proporzionale all’incapacità del Governo di individuare le priorità del Paese per uscire dalla crisi. Ma se il ministro non vuol ascoltare l’opposizione, almeno si rilegga cosa hanno detto negli ultimi giorni il presidente Mattarella, il suo compagno di partito Gentiloni e il presidente di Confindustria, così forse cambierà idea. Altrimenti viene il sospetto che il problema sia lui”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 20:25 06-09-20