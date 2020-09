Scuola. Gelmini: Fallimento per intero Governo, Conte ha ignorato i problemi

(DIRE) Roma, 6 Set. – “Ad una settimana dal ritorno tra i banchi, la scuola è in mezzo al guado. Vanno ancora assegnate 60mila cattedre, con la ‘call veloce’ voluta dal Ministro Azzolina che è stata un flop e con un ormai scontato uso massiccio dei supplenti. Non ci sono regole e linee guida chiare in caso di contagi all’interno di un istituto. Caos totale sui cosiddetti lavoratori fragili: anche in questo caso dal Ministero dell’Istruzione insufficiente comunicazione, e il rischio concreto di compromettere la continuità didattica. Sul tempo scuola e sugli orari di ingresso ed uscita milioni di studenti e famiglie non hanno ancora avuto alcuna indicazione, e i ridicoli banchi monoposto a rotelle – promessi in più occasioni dal commissario Arcuri – non sono arrivati praticamente ovunque: addio distanziamento sociale. Questa situazione rappresenta un fallimento per l’intero governo, con in testa il premier Conte che per settimane ha sottovalutato e ignorato questi innumerevoli problemi”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Ran/Dire) 11:07 06-09-20