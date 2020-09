Siracusa. 54enne in arresto per droga: sequestrate 35 dosi di marijuana

Prosegue senza soluzione di continuità la lotta della Polizia di Stato alle Piazze dello Spaccio siracusano con controlli ulteriormente intensificati nelle zone particolarmente colpite da questo fenomeno. In tale contesto, gli agenti, a seguito di un controllo su strada, hanno arrestato un siracusano di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di 35 dosi di marijuana nascosti nel portaoggetti dell’automobile e in un porta sigarette. A seguito del ritrovamento della droga, subito analizzata dalla scientifica con il narco test che nell’immediatezza permette di individuare le sostanze stupefacenti, gli agenti hanno effettuato, nell’abitazione dell’arrestato, una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire altri 50 grammi di marijuana, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. L’uomo, dopo le incombenze di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Siracusa/articolo/9765f549b2e8f7d0762607109