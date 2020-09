Atam, al via le iscrizioni al Trasporto Scolastico (ScuolaBus) per l’anno 2020/2021 

Con la speranza di cominciare questo nuovo anno scolastico nel migliore dei modi, certi di riuscire a garantire in sicurezza il trasporto scolastico, si chiede ai genitori degli alunni iscritti presso le scuole del Comune di Reggio Calabria, che vogliano usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico (Scuolabus) di effettuare l’iscrizione online collegandosi, al sito web di ATAM alla sezione dedicata “Lo Scuolabus”. (http://www.atam.rc.it/html/scuolabus_servizio.html)

Prima di procedere alla compilazione della domanda online è necessario avere a disposizione:

attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2020; copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore; indirizzo email;

Si fa presente che l’iscrizione al servizio potrà essere accolta solo, qualora il richiedente sia in regola con pagamenti dell’anno scolastico 2020/2021.

ATAM ricorda, altresì, che accoglierà le domande presentate fino ad esaurimento posti, compatibilmente con la capienza dei mezzi disponibili.

Vogliamo inoltre comunicare che ATAM dall’inizio dell’emergenza Covid-19 effettua la santificazione e l’igienizzazione dei propri mezzi quotidianamente, per mantenere i più alti standard di sicurezza per gli utenti e per i propri conducenti.

Per qualsiasi informazione e per assistenza tecnica relativa all’ iscrizione on line è possibile contattare l’Ufficio Scuolabus, chiamando lo 0965-591724 o scrivendo una mail a info@atam-rc.it, recarsi direttamente in Ufficio Scuolabus Atam sito in via Foro Boario nei seguenti orari: dal lunedì’ al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, oppure contattare il social media Customer Care, su ognuno dei profili social dell’azienda.