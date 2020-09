DIRE) Roma, 7 set. – “Portate pazienza ragazzi in divisa, che quando torno al governo da presidente del consiglio chi porta rispetto per la divisa viene ringraziato, ma chi mette mani addosso a un poliziotto finisce in galera”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in un comizio a San Vito dei Normanni (Brindisi). (Vid/ Dire) 15:09 07-09-20