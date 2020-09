(DIRE) Roma, 7 Set. – “L’auspicio e’ che il dialogo sia vero e profondo, senza rigidita’ e pregiudizi. L’Italia ha bisogno di tutto meno che di una stagione di tensione fra lavoratori e imprese. Il lavoro sta cambiando e legare i salari alla produttivita’ (su cui l’Italia ha da anni uno storico gap) non deve essere un tabu’, cosi’ come occorre l’impegno di tutti per ridurre il cuneo fiscale e far crescere gli stipendi netti”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rai/ Dire) 18:56 07-09-20