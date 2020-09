Pavia, incendio nella discarica di Montebellino

Un incendio è divampato nel pomeriggio di Domenica 6 Settembre nella discarica di Montebellino. Le fiamme hanno interessato due capannoni aperti di circa 1200 mq adibiti allo stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Per domare l’incendio sono intervenute quattro squadre di Vigili del fuoco di Pavia e, in loro supporto, una ABP (Autobotte Pompa) del comando di Milano e una del distaccamento Volontari di Robbio. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67333