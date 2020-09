Russia, si apre voragine auto inghiottita. Il video è virale

Un’enorme voragine si è aperta il 31 agosto nell’asfalto a Astrakhan, nel sud della Russia, inghiottendo una Lada Largus e il suo conducente in mezzo al traffico. L’autista, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è scappato illeso. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorsi che hanno predisposto la chiusura della strada. Rimosso il veicolo incastrato nella voragine e quindi transennato la strada. Ecco il video che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social ed è, a conti fatti, uno “spot” di quanto sia importante per le amministrazioni ed enti fare interventi di manutenzione delle strade anche in città: https://youtu.be/0sE9s2D5jz0

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti