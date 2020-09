Scuola. Novelli (FI): Caos su sostegno per alunni disabili

(DIRE) Roma, 7 Set. – “Ad una settimana dall’annunciata riapertura delle scuole, preoccupano le denunce sull’assenza di insegnanti di sostegno di ruolo. Tutti gli anni la stessa storia, eppure il coronavirus dovrebbe aver insegnato che proprio i ragazzi piu’ fragili andrebbero tutelati. Presentero’ un’interrogazione sul tema al ministro Azzolina”. Cosi’ Roberto Novelli, deputato di Forza Italia. “Secondo quanto riferito da sindacati e associazioni di categoria, per il solo sostegno, mancheranno tra i 25mila e i 50mila docenti di ruolo. Si dovra’ quindi ricorrere alle supplenze che purtroppo non coincideranno con l’inizio della scuola. Anche quest’anno molti alunni, i piu’ fragili, saranno costretti ad iniziare le lezioni senza il supporto loro necessario e come supplenti spesso arriveranno docenti non specializzati. Il governo non ha poi emanato il decreto attuativo sulla continuita’ didattica previsto dalla riforma del 2017. L’esecutivo deve delle risposte, al Parlamento e alle famiglie”, conclude il deputato. (Com/Tar/ Dire) 15:38 07-09-20