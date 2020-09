Bergamo. La Polizia arresta 2 soggetti ricercati dall’A.G. per truffa e furti in abitazione

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Bergamo, nell’ambito di operazioni volte a contrastare il crimine diffuso, ha tratto in arresto un uomo e una donna colpiti da Ordine di carcerazione, rispettivamente per i reati di truffa e di furto in abitazione. In particolare, in questo capoluogo veniva rintracciato e tratto in arresto A.G.Z., cittadino italiano di 45 anni, nato a Milano e residente a Bergamo, in quanto, a seguito di un cumulo pene emesso dalla Procura di Bergamo per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari e per le numerose truffe poste in essere, dovrà scontare una pena complessiva di 12 anni e 6 mesi di reclusione. Nel corso di un’operazione di Polizia Giudiziaria effettuata all’interno di un campo nomadi di Cologno al Serio, veniva rintracciata e tratta in arresto una cittadina serba, S.J., di anni 29, pluripregiudicata, in quanto, a seguito di emissione di un Ordine di carcerazione della Procura di Bolzano, dovrà scontare una pena complessiva di 19 mesi di carcere per furto in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Bergamo/articolo/12545f5729cf9ad03376410416