(DIRE) Roma, 8 Settembre – “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui in ospedale hanno fatto tanti esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza di come il virus ha preso la persona. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela”. Lo dice Silvio Berlusconi, durante un collegamento telefonico con una manifestazione elettorale di Forza Italia in Valle d’Aosta. (Anb/ Dire) 22:32 08-09-20