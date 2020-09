Catania. Maltrattamenti in famiglia: le volanti arrestano 30enne

Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato un 30enne catanese per il reato di maltrattamenti in famiglia La chiamata al 112NUE è arrivata dalla ex moglie che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo. Arrivati subito sul posto, gli operatori hanno appurato che l’uomo, poco prima, si era presentato a casa della donna pretendendo di entrare all’interno della stessa per vedere il loro figlio e, al diniego opposto, l’aveva aggredita causandole diverse lesioni. Successivamente la vittima si è recata presso gli uffici della Questura dove ha formalizzato la denuncia rivelando che l’episodio odierno era l’ultimo di una serie di vessazioni e minacce che si ripetevano da numerosi anni. In considerazione di quanto accertato, l’aggressore, è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. (immagini di repertorio)

