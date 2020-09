Roma, 8 Set. – Sono 1.370 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 92.403 tamponi effettuati (ieri, con 52.553, erano stati rilevati 1.108 nuovi casi). Sono dieci le vittime per coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Italia e 143, una piu’ di ieri, le persone col coronavirus in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:48 08-09-20