Modena, violento nubifragio si abbatte sulla provincia. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri sulla provincia modenese provocando allagamenti di scantinati e piani interrati e causando forti disagi alla circolazione stradale per rami e alberi divelti e sottopassi invasi dall’acqua; in alcuni casi il livello dell’acqua ha raggiunto perfino il mezzo metro. Numerosissime le chiamate dei cittadini in difficoltà alla Sala Operativa 115 del comando. Una quarantina gli interventi effettuati nella notte dalle diverse squadre di Vigili del Fuoco impegnate sul territorio fino all’alba quando, con il cessare della pioggia, la situazione è tornata pian piano alla normalità. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67369