Padova, donna finisce nel Brenta mentre pedala lungo l’argine

Nel pomeriggio di ieri, una donna che pedalava lungo l’argine sinistro del Brenta è caduta in acqua. Il fatto è accaduto intorno alle 16:30 nel comune di Vigodarzere. La donna non riusciva più a risalire a causa del pendio ripido così il marito che la seguiva a breve distanza ha dato l’allarme. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando con personale abilitato al Soccorso Acquatico che hanno raggiunto la donna, dolorante a una spalla ma cosciente e collaborativa, e l’hanno portata in salvo. Una volta di nuovo al sicuro sull’argine è stata presa in cura dal personale sanitario che l’ha trasportata all’ospedale di Camposanpiero. (can)

