Coronavirus, Inghilterra: da oggi divieto di assembramento se si è più di 6 persone

11:24 – Da Lunedì 14 Settembre 2020 a causa del forte aumento di contagi da Coronavirus, in Inghilterra saranno proibiti gli incontri sociali di più di sei persone e i trasgressori verranno puniti con una multa che varia da 100 a 3.200 Sterline. I dettagli del provvedimento, dice la Bbc, verranno divulgati dal Premier Boris Johnson in una conferenza stampa di questa mattina. L’orientamento inglese era, fino ad oggi, quello di permettere gli incontri a due famiglie di qualsiasi dimensione, sia in luoghi chiusi che all’aperto, e i raduni vietati erano quelli superiori a 30 persone. La nuova modifica alla legge “pone il divieto al maxi assembramento al chiuso e all’aperto, ma non si applicherà alle scuole, ai posti di lavoro e ai matrimoni, funerali e eventi sportivi organizzati che adottano le misure anti-Covid” (cit. ANSA).

SM