Coronavirus. Meloni negativa al tampone

Leader FdI aveva visitato ditta ortofrutta di Polignano

(DIRE) Bari, 9 Set. – La leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni “si e’ sottoposta di sua spontanea volonta’ al tampone ed e’ risultata negativa”. Lo dichiarano dallo staff di Fratelli di Italia Puglia. Meloni, che sara’ nuovamente in Puglia sabato e domenica prossimi, a fine agosto scorso era stata in visita anche nella Sop, l’azienda di ortofrutta di Polignano a Mare (Bari) in cui si e’ sviluppato un focolaio di coronavirus che conta al momento, 103 positivi. Con lei anche il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto che “al momento non si e’ sottoposto al test”. (Adp/ Dire) 17:18 09-09-20