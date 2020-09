Coronavirus: Ministero Salute: 1434 nuovi casi, 14 morti

(DIRE) Roma, 9 Set. – Salgono i contagi da covid nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute che registrano 1.434 nuovi casi e 14 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 281.583 mentre i deceduti arrivano a 35.577. I dimessi / guariti sono 211.272 con un incremento di 471. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva: sono 150. Per quanto riguarda le regioni abbiamo questi i numeri dei nuovi positivi: Lombardia 218; Piemonte 112; Emilia-Romagna 110; Veneto 91; Toscana 88; Lazio 175; Liguria 51; Campania 203; Marche 19; Puglia 97; P.A. Trento 7; Sicilia 77; Friuli Venezia Giulia 54; Abruzzo 5; P.A. Bolzano 10; Sardegna 47; Umbria 33; Calabria 19; Valle d’Aosta 0; Basilicata 14; Molise 4. (Vid/ Dire) 17:37 09-09-20