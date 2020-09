Coronavirus. Speranza: Quarantena meno di 14 giorni? Stiamo valutando

(DIRE) Roma, 9 Set. – “Oggi l’Oms ha riconfermato la validita’ della quarantena a 14 giorni. Nell’ultima riunione dei ministri della Salute dell’Unione europea c’e’ stato un confronto su questa materia e l’opinione prevalente e’ che vada fatto un approfondimento, perche’ si puo’ con tutta probabilita’ immaginare anche una riduzione dei 14 giorni di quarantena a fronte di un tasso di rischio che aumenterebbe di una percentuale abbastanza limitata”. Risponde cosi’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, interpellato sul tema dai giornalisti oggi in occasione della conferenza stampa organizzata dal premier Giuseppe Conte per fare il punto sulla scuola. “È una valutazione che chiaramente vogliamo fare con il nostro Comitato tecnico-scientifico, che ci ha accompagnato in tutte le decisioni di carattere scientifico e tecnico che abbiamo assunto finora- ha proseguito Speranza- e anche nel confronto con gli altri Paesi europei. Ci possono essere diverse soluzioni in campo e noi le valuteremo con la massima accortezza- ha concluso- ispirandoci come sempre al principio di prudenza che fin qui ci ha guidato”. (Cds/Dire) 17:12 09-09-20