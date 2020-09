La scorsa notte, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato in via Lucca un cittadino italiano di 51 anni. L’uomo, in possesso di una precisa riproduzione di una pistola, senza tappo rosso, ha minacciato un tassista e si è fatto consegnare 270 euro. L’immediato intervento dei poliziotti, chiamati dal tassista, ha permesso di rintracciare ed arrestare il ladro in una via limitrofa.

