Nuoro, soccorso un escursionista caduto in zona impervia

Nella serata di ieri, poco prima delle 20:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando insieme alle unità specialiste del SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenute per soccorso a persona in località “Barbore – Valverde”. Un appassionato nuorese di e-bike, impegnato insieme ad altri due compagni in un’escursione, ha perso il controllo della propria bici andando a sbattere contro una roccia. L’uomo è stato raggiunto in zona impervia, assistito e accompagnata sino alla strada dove lo attendeva il servizio sanitario del 118 per le cure del caso. Lo sfortunato ciclista ha riportato delle contusioni non gravi. (can)

