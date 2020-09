Reggio Calabria: caduto ancora un altro grosso ramo di Ficus Magnolidea in Via Marina

Intorno alle 22:00, nella strada di collegamento tra Via Marina e Corso Vittorio Emanuele III, denominata Salita Jerace, antistante l’ex Hotel Miramare, è caduto al suolo un grosso ramo del Ficus Magnolidea sito nell’aiuola limitrofa. Il ramo ha bloccato la strada creando qualche disagio alla circolazione, tuttavia il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale (dopo aver interdetto al traffico la zona) ha riportato la situazione alla normalità in breve tempo. Altri piccoli disagi sono stati causati dal “latte” e dalla segatura persi dal ramo mentre veniva tagliato in pezzi per essere poi smaltito, ma il passaggio dell’AVR ha permesso il ripristino del normale flusso di circolazione. Fortunatamente anche questa volta è andata bene, non sono stati rilevati danni a persone o cose, il ramo pare abbia ceduto per cause naturali ma sarebbe potuto andare molto peggio essendo la zona molto trafficata.

