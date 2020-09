Coronavirus. Casellati: Puntare sulle donne per la ripresa economica

(DIRE) Roma, 10 Set. – Anche dopo l’emergenza economica provocata dalla pandemia “noi dobbiamo contare sulle donne, dobbiamo puntare sulle donne per la ripresa economica, perche’ le donne hanno coraggio, hanno creativita’, hanno idealita’ ma anche pragmatismo, hanno visione del futuro”. Cosi’ la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo allestimento della Sala delle donne alla Camera. “Ed allora- aggiunge la presidente- bisogna liberare le loro risorse per dare linfa al nostro Paese, a un’Italia che puo’ ritrovare nell’identita’ femminile la virtu’ per un rinnovamento profondo. Il ritratto delle donne in questa Sala ci insegna oggi una grande cosa: a guardare indietro per guardare avanti, come Giano Bifronte, per scommettere con forza nella via femminile come volano per un futuro fatto di prospettive e opportunita’”. Casellati, alla fine del suo intervento, ha rinnovato gli auguri alla senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 90 anni, “alla quale- ha ricordato- ho dedicato come esempio femminile il mio discorso di insediamento”. (Mar/ Dire) 11:49 10-09-20