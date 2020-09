Export. Sace: -11,3% nel 2020, dato peggiore dal 2009

(DIRE) Roma, 10 Set. – “In un contesto di inedita avversita’, in cui alle incertezze ereditate dal 2019 – Pil e commercio internazionale in rallentamento, escalation protezionistica e instabilita’ geopolitica – si sono aggiunte nel 2020 le conseguenze della pandemia Covid-19, le esportazioni italiane sono attese in forte contrazione per quest’anno con un -11,3%. Si tratta del ritmo di crescita dell’export piu’ basso dal 2009”. E’ quanto emerge dal rapporto Export di Sace “Open (again)”. (Sor/Dire) 11:17 10-09-20